شكرا لقرائتكم خبر عن «الأغذية»: نحتاج 121 مليون دولار لضحايا «إيداي» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن برنامج الأغذية العالمي حاجته إلى نحو 121 مليون دولار لمساعدة 1.7 مليون شخص لمدة ثلاثة أشهر في بلدان الجنوب الإفريقي التي تأثرت بإعصار إيداي، محذراً من أن "الوضع سوف يتدهور على الأرجح"، خاصة مع استمرار ظروف الطقس العاتية في مناطق شاسعة والأمطار الغزيرة التي لا تزال تسبب دمارا هائلا.

وقال البرنامج، أمس، على لسان المتحدث باسمه إرفيه فيروسيل، إن فرق الإغاثة تزيد من جهودها للوصول إلى أشد الناس احتياجا، مشيراً إلى أن الناس ما زالوا عالقين على أسطح المنازل وبحاجة إلى الإنقاذ بعد أن اجتاحت العاصفة موزمبيق وملاوي وزيمبابوي قبل ستة أيام.