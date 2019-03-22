رئيس مجلس النواب اللبناني: مصلحة لبنان وسوريا في عودة النازحين بأسرع وقت

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن مصلحة لبنان وسوريا معا، في عودة النازحين السوريين إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن النازحين الذين عادوا وفقا لإرادتهم تبين أن تعامل السلطات السورية معهم كان من منطلق تعامل الوطن مع مواطنيه، ومن ثم يجب القيام بكل الجهود الممكنة لإنجاز هذا الأمر.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس النيابي للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، حيث تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، وتركز الحديث حول قضية النازحين السوريين.

كما أجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مباحثات مماثلة مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، ، حيث تناول اللقاء استعراض الأوضاع في لبنان والمنطقة وطبيعة المهمة التي يقوم بها في سوريا وملف النازحين السوريين في لبنان.

وكان بيدرسون، قد التقى في وقت سابق وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، حيث بحثا ملف النزوح السوري والوضع في سوريا، وقال عقب اللقاء إنه والفريق المعاون له يبذلون قصارى الجهد لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 (المتعلق بالعمل لمساعدة السوريين على إنهاء الحرب والتوصل إلى السلام وتسوية سياسية) معربا عن أمله في أن يكون هناك مسار سياسي يقوده السوريون وفي ضوء تسهيلات أممية.