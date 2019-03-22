الكويت تفرج عن رجل اعمال سورى السبب

أخلت السلطات الأمنية في الكويت، سبيل رجل الأعمال السوري المقيم لديها مازن الترزي، وذلك بعد احتجازه والتحقيق معه لمدة 3 أيام.

وأشارت مصادر أمنية، إلى أن "الإفراج عن الترزي"، عقب التحقيق معه شمله مع عدد من معاونيه ضمن الإجراءات الأمنية الاحترازية التي تتخذها الأجهزة الأمنية على ضوء المعلومات التي تردها.

واعتقلت الكويت الترزي وأربعة من معاونيه بالإضافة إلى سكرتيرته، في مقر جريدة "الهدف" التي يديرها، ووجهت لهم تهمة "تبييض أموال وطباعة منشورات من دون تراخيص".

والترزي، واحد من كبار رجال الأعمال السوريين الذين يدعمون الرئيس بشار الأسد، وكثيرا ما يحرص على التبرع للحكومة، كما شارك في تظاهرات بالولايات المتحدة أمام البيت الأبيض دعما للحكومة السورية.