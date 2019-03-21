دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الصين تطالب أمريكا بمنع توقف رئيسة تايوان في هاواي

بكين/تايبه (رويترز) - حثت الصين الولايات المتحدة يوم الخميس على عدم السماح بتوقف رئيسة تايوان تساي إينج وين في هاواي الأسبوع المقبل في طريق عودتها من جولة في جزر حليفة لتايوان في المحيط الهادي مما يضيف المزيد من التوتر للعلاقات الصينية الأمريكية.

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتصفها دائما بأنها القضية الأكثر حساسية وأهمية في العلاقات مع الولايات المتحدة. وتشكو دائما من توقف زعماء تايوان في الولايات المتحدة خلال رحلاتهم.

وقالت تساي إنها ستتوقف في هاواي في طريق عودتها من جولة تستغرق ثمانية أيام تشمل جزر بالاو وناورو ومارشال بدأت يوم الخميس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ إن بكين قدمت "احتجاجا قويا" بشأن توقف تساي المزمع في الولايات المتحدة.

وأضاف أن الصين تحث الولايات المتحدة على "عدم إرسال أي إشارات خاطئة لقوى الاستقلال في تايوان".

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تأتي جولة تساي في وقت يشهد توترا متصاعدا بين تايبه وبكين التي كثفت الضغوط الدبلوماسية والعسكرية للتأكيد على سيادتها على تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي.

وتكافح تايبه لمنع 17 حليفا باقيا لها من الاتجاه للتحالف مع الصين.

وقال تساي في بيان قبل بدء الجولة إنها تقوم بواجبها للترويج لتايوان عالميا.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)