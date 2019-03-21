سانا: الجيش السوري قضى على مجموعات مسلحة متسللة في ريف حماة الشمالي

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، أنّ "وحدات الجيش السوري رصدت تحرّك مجموعات مسلحة انطلقت من الأطراف الشرقية لقرية لحايا وتحرّكت باتجاه نقاط عسكرية ومناطق آمنة في ريف حماة الشمالي، للاعتداء عليها في خرق متجدّد لاتفاق منطقة خفض التصعيد".

وأوضحت أنّ "وحدات الجيش تعاملت مع المجموعات المتسلّلة بالأسلحة المناسبة، وقضت عليها ودمرت ما بحوزتها من أسلحة وذخائر".

ولفتت إلى أنّ "في منطقة سهل الغاب بالريف الشمالي الغربي، دمّرت وحدة من الجيش أوكارًا للمجموعات المسلحة في قرية جسر بيت الراس وقضت على العديد من أفرادها".