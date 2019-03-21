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انت الان تتابع عصابات نيوزيلندا تحمي المساجد: صلوا في سلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
عصابات نيوزيلندا مع المسلمين
وعدت عصابة "مونجريل موب" النيوزلندية، بدعم الجالية المسلمة في البلاد، وحماية المساجد المتواجدة في مناطقها، عقب الهجوم على مسجدين خلال صلاة الجمعة، الأسبوع الماضي، ما أسفر عن استشهاد 50 شخصا، ووفقا لصحيفة "ستاف"، لم تكن عصابة "مونجريل موب" فقط هي من تحركت، حيث تعهدت كل من عصابتي "كينج كوبرا" و"بلاك باور" بتقديم الدعم أيضا، كما نظمت عصابات في أستراليا دوريات حراسة حول مساجد في سيدني، وقال فاتو زعيم "مونجريل موب": "سندعم ونساعد إخواننا وأخواتنا من المسلمين مهما طالت مدة حاجتهم إلينا".
وأضاف فاتو: "اتصل بنا شخص وقال إن بعض إخواننا وأخواتنا المسلمين يخافون من أداء الصلاة في المسجد يوم الجمعة"، مضيفا: "قررنا بالفعل المشاركة في حمايتهم حتى يمكنهم أداء الصلاة في سلام ودون خوف، وسنرتدي ملابس مناسبة كما أننا لن نحمل أسلحة". وذكر: "حان الوقت للاتحاد، الإسلام غالبا ما يساء فهمه، اختلافاتنا
وأضاف فاتو: "اتصل بنا شخص وقال إن بعض إخواننا وأخواتنا المسلمين يخافون من أداء الصلاة في المسجد يوم الجمعة"، مضيفا: "قررنا بالفعل المشاركة في حمايتهم حتى يمكنهم أداء الصلاة في سلام ودون خوف، وسنرتدي ملابس مناسبة كما أننا لن نحمل أسلحة".
وذكر: "حان الوقت للاتحاد، الإسلام غالبا ما يساء فهمه، اختلافاتنا هي اللصق الذي يربط بيننا بإحكام، يجب أن نركز الآن إلى أين نحن ذاهبون، دعونا نصلح الثقوب في قاربنا ونواصل رحلتنا".
فيما قال أسعد محسن أحد أفراد الجالية المسلمة في نيوزيلندا، إنه يأمل في انضمام أفراد العصابة إليهم داخل المسجد لصلاة الجمعة، متابعا: "نرحب بدخولهم إلى المسجد والصلاة معنا، هم جزء منا مثلما نحن جزء منهم، الإسلام دين جامع، ولا يطلق أحكاما، لا نراهم كأفراد عصابات، بل نراهم كما هم، نحن نقدرهم كبشر ونقدر أنهم يقدروننا أيضا".
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