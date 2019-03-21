عصابات نيوزيلندا تحمي المساجد: صلوا في سلام

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عصابات نيوزيلندا مع المسلمين

وعدت عصابة "مونجريل موب" النيوزلندية، بدعم الجالية المسلمة في البلاد، وحماية المساجد المتواجدة في مناطقها، عقب الهجوم على مسجدين خلال صلاة الجمعة، الأسبوع الماضي، ما أسفر عن استشهاد 50 شخصا، ووفقا لصحيفة "ستاف"، لم تكن عصابة "مونجريل موب" فقط هي من تحركت، حيث تعهدت كل من عصابتي "كينج كوبرا" و"بلاك باور" بتقديم الدعم أيضا، كما نظمت عصابات في أستراليا دوريات حراسة حول مساجد في سيدني، وقال فاتو زعيم "مونجريل موب": "سندعم ونساعد إخواننا وأخواتنا من المسلمين مهما طالت مدة حاجتهم إلينا".

وأضاف فاتو: "اتصل بنا شخص وقال إن بعض إخواننا وأخواتنا المسلمين يخافون من أداء الصلاة في المسجد يوم الجمعة"، مضيفا: "قررنا بالفعل المشاركة في حمايتهم حتى يمكنهم أداء الصلاة في سلام ودون خوف، وسنرتدي ملابس مناسبة كما أننا لن نحمل أسلحة". وذكر: "حان الوقت للاتحاد، الإسلام غالبا ما يساء فهمه، اختلافاتنا