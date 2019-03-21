الاعلام الرقمي: تعليمات حكومية صارمة لمدراء مجموعات الواتساب في الهند

الخليج 365/ بغداداوضح مركز الاعلام الرقمي، ان حكومة ولاية كوبوارا الهندية اصدرت قيودا صارمة حول مشاركة الاخبار في تطبيق الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي الاخرى مثل الفيسبوك وتويتر والانستغرام، من اجل كبح انتشار الشائعات والاخبار المزيفة في الفترة التي تسبق الانتخابات.

وقال المركز ان "التعليمات الجديدة تقتضي تسجيل مدير مجموعة الواتساب لدى الحكومة، ومنع نشر الاخبار الكاذبة في المجموعة، والطلب من مدير المجموعة بان يقوم بالابلاغ عن اساءة اي عضو للمؤسسات الامنية".



واضاف المركز ان "التعليمات الحكومية تقتضي من مدير المجموعة ان يراقب المنشورات، فاذا قام عضو بنشر خبر كاذب، او لا اساس له، ويسبب اثارة مشكلات في المجتمع، فعلى مدير هذه المجموعة تصوير المحادثة (سكرين شوت) وازالة العضو من المجموعة ثم ابلاغ اقرب مركز شرطة على العضو الذي قام بذلك ".

وتابع المركز ان "مدير المجموعة الذي لايتخذ اجراء بحق من ينشر الاكاذيب في مجموعته، سوف يعتبر من جانب السلطات بانه متواطئ مع العضو وسيخضع للمساءلة القانونية اذا انتشر الخبر وادى لاحداث بلبلة في المجتمع ".

