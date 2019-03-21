- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن يوم الخميس أن بلادها ستتبنى حظراً للبنادق نصف الآلية والهجومية مثل التي يستخدمها الجيش بموجب قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة في أعقاب مقتل 50 شخصا في أسوأ حادث قتل جماعي بالرصاص في تاريخ البلاد.
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
الكويت: نثق بأصدقائنا في أمريكا للوصول إلى اتفاق سلام مقبول في المنطقة
الكويتEuronews Arabia
-
زلزال قوي يضرب تركيا ولا أنباء عن ضحايا
أخبارEuronews Arabia
-
من هو رئيس كازخستان الجديد الذي يقترح تغيير اسم العاصمة أستانة إلى "نور سلطان"؟
آسياEuronews Arabia
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
التالي في المشاهدة
التالي
وأضافت أرديرن أنها تتوقع صدور القانون الجديد بحلول 11 أبريل نيسان وإقرار آلية لاستعادة الأسلحة المحظورة.
إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل
من مصر 00201025198165
من السعودية 00966532159578
من الخليج وبلاد الشام 00971504893881
تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة
وقالت "الآن وبعد ستة أيام من الهجوم نعلن حظرا في نيوزيلندا على جميع البنادق نصف الآلية والهجومية على غرار التي يستخدمها الجيش".
إقرأ أيضاً:
شرطة نيوزيلندا: المشتبه به في مذبحة المسجدين كان في طريقه لهدف ثالث
أستراليا تستدعي السفير التركي عقب تصريحات أردوغان "الطائشة" بشأن مذبحة المسجدين
نيوزيلندا: بدء مراسم دفن ضحايا مذبحة المسجدين
كانت هذه تفاصيل خبر نيوزيلندا: حظر حيازة البنادق نصف الآلية والهجومية بعد مذبحة المسجدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.