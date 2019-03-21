بومبيو: ليس لاسرائيل صديق أفضل من الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن "الولايات المتحدة، هي أفضل صديق لإسرائيل"، متوجهاً إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، قائلا: "أنت تعلم أن ليس لإسرائيل صديق أفضل من الولايات المتحدة الأميركية، هذه ليست مجرد كلمات، هذا ما نقوم به على أساس يومي لمصلحتنا على حد سواء".

ولفت إلى "أنني تحدثت عن منظمتي "حماس" و"حزب الله" وكل هذه الكيانات التي تشكل خطرا على استقرار المنطقة واسرائيل، إن الولايات المتحدة لديها التزام أخلاقي وسياسي لمنع القوى المعادية من تآكل الاستقرار الإقليمي، وهذا ما سنقوم به".