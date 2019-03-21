بيان سوري روسي مشترك يحثّ المجتمع الدولي على إزالة مخيم الركبان

حثّ رئيسا مقري التنسيق الروسي والسوري، المجتمع الدولي على دعم فكرة إزالة مخيم الركبان، ودعتا الأردن للانضمام إلى عملية عودة اللاجئين السوريين.

وجاء في بيان مشترك صدر عن المقرين الروسي والسوري، أنه تم بفضل السلطات الأردنية فتح معبر نصيب الذي يعمل ليلا ونهارا على الحدود الأردنية السورية ويمر عبره عدد كبير من السوريين العائدين إلى وطنهم. وأكد البيان أن أكثر من 100 ألف سوري قد عادوا إلى وطنهم خلال فترة عمل هذا المعبر.

وأشار الجانبان أيضا إلى أن السلطات الأردنية استقبلت في أراضيها أكثر من مليون سوري منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا ووفرت الظروف المعيشية الضرورية لهم. وحثّ البيان كل المجتمع الدولي على دعم فكرة إزالة مخيم الركبان، وهو مركز العنف والجرائم وانتشار الأوبئة الخطيرة، على الحدود السورية الأردنية".