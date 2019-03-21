شكرا لقرائتكم خبر عن توجه أمريكي لتصنيف حرس إيران منظمة إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

أوصى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي بدأ جولة إلى الشرق الأوسط، أمس، بتصنيف الحرس الثوري الإيراني بكامل تشكيلاته ومؤسساته كمنظمة إرهابية عالمية.

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، يأتي ذلك في إطار سلسلة جهود الإدارة الأمريكة لوقف السلوك الإيراني العدائي في المنطقة، والذي سيشمل أيضا تصنيف الميليشيات والجماعات العراقية الموالية لطهران.

وبدأ بومبيو جولة بالمنطقة وصل فيها أمس إلى الكويت وبعدها إسرائيل ثم لبنان لاحتواء أنشطة إيران وإرهابها.

في منحى آخر، شدد بومبيو، أمس، على أنه لا تغيير في سياسة بلاده تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط.

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وقال، في مؤتمر صحفي بالكويت مع نظيره الكويتي صباح خالد الحمد الصباح: الكويت شريك قوي وعلاقتنا الدفاعية هامة بشكل خاص، مضيفا: إن الكويت تستضيف آلاف الجنود الأمريكيين وهي شريك قوي لمكافحة داعش والقاعدة وغيرهما من المجموعات الإرهابية.

وأشاد بجهود الكويت لمبادرتها القوية لحل بعض القضايا الأكثر تحديا في المنطقة بما فيها اليمن وسوريا وإيران والعراق.

من جانبه، أشاد الوزير الكويتي بالموقف الأمريكي الصلب في الدفاع عن أمن الخليج، وشدد على ضرورة الحل السلمي للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.