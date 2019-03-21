شكرا لقرائتكم خبر عن شبكات اليمين المتطرف.. خطر يهدد الديمقراطيات الغربية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت المجلة في تقرير لها، منشور السبت الماضي، أن الخطورة الحقيقية ليست في الحركات اليمينية المتطرفة، وإنما في نمو هذا النوع من الأفكار عبر المواقع الخفية على الإنترنت، التي باتت أرضا خصبة للمتطرفين المعاصرين ومن بينهم مرتكب جريمة نيوزيلندا.
وأردفت مشددة على أنه ينبغي أن يذكرنا الهجوم بأنه في معظم الديمقراطيات الغربية، يتفوق عدد الهجمات القاتلة المدفوعة بمعتقدات يمينية متطرفة كثيرا على عدد الهجمات المدفوعة بمعتقدات متطرفين يدعون أنهم مسلمون.
كانت هذه تفاصيل خبر شبكات اليمين المتطرف.. خطر يهدد الديمقراطيات الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.