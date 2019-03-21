تكريم الموظفات المثاليات في ندوة مجمع إعلام بئر العبد على هامش "تكريم المرأة"

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:
كرم مجمع إعلام بئر العبد التابع للهيئة العامة للاستعلامات، مساء الأربعاء، عددا من الموظفات المثاليات بمناسبة الاحتفال بالمرأة وذلك في الندوة التي نظمها مجمع الإعلام حول تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وحاضرت فيها الدكتورة سهام جبريل عضو المجلس القومي للمرأة.
وخلال الندوة تحدث العميد إيهاب فرغلي رئيس مركز ومدينة بئر العبد عن أهمية دور المرأة في الأسرة.
وأكدت سهام جبريل، عضو المجلس القومي للمرأة على التكامل بين الرجل والمرأة من أجل بناء الأسرة والمجتمع، وأشارت إلى أهمية تمكين في كافة المجالات، وتناولت أهمية التعديلات الدستورية ونصها على تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة أكبر.
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