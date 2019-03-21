مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تنتقد العقوبات الأمريكية على فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (أ ش أ)

انتقدت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، اليوم الأربعاء ، العقوبات المفروضة على فنزويلا، لا سيما العقوبات الأمريكية ، معتبرة أنها "تفاقم" الأزمة التي تشهدها الدولة الأمريكية اللاتينية.

وقالت المفوضة ميشيل باشلية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان ورد على موقع المفوضية العامة لحقوق الإنسان للأمم المتحدة مساء اليوم /الأربعاء/ إن" السلطات الفنزويلية لا تقر بالكامل بخطورة وحجم الأزمات في قطاعات الغذاء والصحة والخدمات الأساسية، مما جعل الإجراءات التي اتخذتها غير كافية".

وأضافت:"رغم أن هذه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المدمرة بدأت قبل فرض أول العقوبات الاقتصادية في 2017، فإني قلقة من واقع أن العقوبات الأخيرة على تحويل الأموال المرتبطة ببيع النفط الفنزويلي لأمريكا يمكن أن تسهم في مفاقمة الأزمة، مع انعكاسات محتملة على الحقوق الأساسية للأفراد".