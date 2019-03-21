وزير الخارجية الأمريكي: هناك ضرورة لإيقاف عملية التدمير الإقليمي الإيرانية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال ويزر الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إن هناك ضرورة ملحة لوقف عملية التدمير الإقليمي التي ترتكبها إيران.

وشدد بومبيو على ضرورة الاتحاد لمواجهة “التحركات العدوانية” الإيرانية في الشرق الأوسط.

وقال في بيان صحافي: إن الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية على إيران تؤتي ثمارها، مضيفا “يجب أن يكون هناك المزيد منها، كما ينبغي أن نوسعها”.