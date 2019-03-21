يحتفل العالم، اليوم الأربعاء، باليوم العالمي للسعادة، الذي يصادف 20 مارس الجاري.
وعن مفهوم السعادة لدى المغاربة، ومتى يشعرون بها؟، استقصى ميكروفون “اليوم 24” آراء مواطنين، فكانت إجاباتهم متعددة؛ وقال بعضهم إنها تكمن في راحة البال، بينما اعتبرها آخرون في توفر المال.
وقال أحد المستجوبين إن “السعادة بالنسبة إليه، هي توفره على منزل لائق وأبناء”، مشيرا إلى أن “المال مصدر السعادة”، بينما اعتبرها آخر أنها الإيمان الصادق بوجود الله، فضلا عن التسامح”.
وعبرت إحدى المواطنات عن سعادتها، لكنها أكدت أنه من “الصعب أن تشعر بالسعادة في المغرب”.
كانت هذه تفاصيل خبر في اليوم العالمي للسعادة.. مغاربة: “السعادة ماشي فلوس وحنا مضرورين لكن الحمد لله” – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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