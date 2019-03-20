بغداد تفتح خط الرحلات الجوية إلى ميونخ

أعلنت الخطوط الجوية العراقية اليوم الأربعاء، عن إطلاق أول رحلاتها الجوية إلى مدينة ميونخ، الواقعة جنوبي ألمانيا.

وقالت الشركة، إن "مدينة ميونخ تعتبر من المدن التاريخية وتشتهر بكثرة المتاجر والمطاعم الفريدة، والتي تجعل منها مقصدا مميزا لقضاء الإجازات والتسوق".

وأعلن وزير النقل العراقي عبد الله لعيبي في وقت سابق، عن قرب افتتاح وجهة جديدة إلى ألمانيا، وذلك ضمن خطة التوسع في الوجهات الدولية، التي تعمل عليها الشركة في 2019.

وتعد مدينة ميونخ الوجهة الرابعة التي افتتحتها شركة الخطوط الجوية العراقية نحو ألمانيا، والتي شملت برلين، ودوسلدروف، وفرانكفورت.