إنقاذ 51 طفلاً هدد سائق حافلتهم بإحراقها في إيطاليا

أ ف ب

أنقذت الشرطة الإيطالية حوالي 50 طفلاً الأربعاء بعد أن هدد سائقهم بإشعال الحافلة المدرسية التي تقلهم والتي صب عليها البنزين.

وقال فرانشيسكو غريكو ممثل النيابة في ميلانو “إنها معجزة. كدنا نشهد مجزرة. تصرفت الشرطة بشكل رائع. اعترضت الحافلة وأخرجت الأطفال منها”.

وأضاف غريكو أنه لا يمكنه استبعاد وجود شبهة إرهابية وراء الحادث.

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