شكرا لقرائتكم الأحمر: الصمت الدولي شجع الحوثيين على التعنت والاستهتار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر أن الشرعية قدمت الكثير من التنازلات لإنجاح اتفاق السويد، فيما قوبلت تلك التنازلات بتعنت ورفض ميليشيات الحوثي.

وأضاف الأحمر خلال لقائه السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر أن صمت المجتمع الدولي شجع الحوثيين على استمرار تعنتهم واستهتارهم بكل الجهود المبذولة في إحلال السلام.

كما أشار إلى الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الإنقلابية والتي كان آخرها الإبادة الجماعية لأبناء منطقة حجور كشر بمحافظة حجة.

تنصل حوثي

واعتبرت الحكومة اليمنية الأربعاء، أن ما صدر من تصريحات مؤخراً عن القيادات الحوثية "هو تنصل عن اتفاق الحديدة وإعلان حرب".

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وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، بعد اجتماع مع السفير الروسي لليمن في عدن، إن "الحوثيين أعلنوا رسميا تخليهم عن اتفاق السويد من خلال التعزيزات العسكرية وشن الحروب على مناطق متفرقة مثل حجور (في حجة) والحشاء (شمال الضالع)".

ودعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على الحوثيين "حتى لا تنفجر المعارك مجددا في الحديدة".

وفي هذا السياق، قال بادي: "لم تصلنا حتى اللحظة أية أفكار من المبعوث الأممي بشأن الانتشار في الحديدة".

من جهته، قال السفير الروسي إن "زيارتنا لعدن دعم للحكومة الشرعية ونسعى لفتح قنصلية في عدن".