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الشرطة الإيطالية تعتقل سائقا أضرم النار في حافلة تقل 51 طفلا

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اعتقلت الشرطة الإيطالية، اليوم الأربعاء، مواطنًا من أصل سنغالي يعمل سائقًا في مدرسة، بعدما أضرم النار في حافلة تقل 51 طفلًا، بشمال البلاد، احتجاجًا على غرق المهاجرين في البحر المتوسط.

 

وقال المتحدث باسم الشرطة الإيطالية، ماركو بالمييري وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية إن "14

طفلًا أصيبوا بالاختناق جراء الدخان"، مشيرًا إلى أن جميع الأطفال، إضافة إلى مدرس يرافقهم، تمكنوا من النجاة قبل أن تلتهم النيران الحافلة وهربوا عبر نوافذ في الجزء الخلفي من الحافلة كسرها أفراد من
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الشرطة سارعوا إلى المكان عقب تلقيهم البلاغ.


ولفت بالمييري، إلى أن الشرطة أوقفت سائق الحافلة المدرسية المدعو (أسين سي) والبالغ من العمر (47 عامًا)، موضحًا أن الموقوف صرخ عند إلقاء القبض عليه قائلًا: "أوقفوا غرق الناس في البحر، سأرتكب مجزرة".


من جانبه..قال أحد الأطفال، "إن السائق هدد بسكب البنزين عليهم وإشعال النار، وقال لهم لن ينجوا أحدًا".

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