شهيد برصاص الاحتلال غرب بيت لحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهد شاب فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون، مساء اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حاجز "النشاش" عند المدخل الجنوبي لبلدة الخضر، غرب مدينة بيت لحم، في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب أحمد جمال مناصرة (28 عاما)، وهو من قرية واد فوكين غر بيت لحم، على مدخل الخضر، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى إصابة 3 مواطنين آخرين.
وقال المصادر الفلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على سيارة عند المدخل الجنوبي للخضر، كان بداخلها الشاب مناصرة.
وفي بيان مقتضب صدر عن جمعية الهلال الأحمر، قالت إن طواقمها نقلت إصابة حرجة جدًا إلى مستشفى بيت حالا الحكومي (الحسين)، ليتم الإعلان عن استشهاده لاحقًا.
في حين أكدت وزارة الصحة استشهاد مناصرة متأثرًا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر والكتف واليد، وأوضحت "إصابة آخر بجروح حرجة بالرصاص الحي في البطن، وتم نقله لمستشفى اليمامة، وهو الآن في غرفة العمليات".
يتبع...
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