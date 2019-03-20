ترامب: إبقاء 400 جندي أميركي في سورية نصفهم قرب إسرائيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نيته الإبقاء على 400 جندي أميركي في سورية من بينهم 200 قرب "الحدود الإسرائيلية"، في إشارة إلى المناطق القريبة من الجولان السوري المحتل.

وكشف ترامب خارطة لسورية، قال إنها تظهر مدى التقدم الكبير الذي أحرز في القضاء على تنظم "الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابي، مند وصوله إلى الرئاسة.

يذكر أن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، نفت، الأحد الماضي، صحة تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" حول اعتزام الوزارة إبقاء قرابة 1000 جندي أميركي في سورية.

وكانت الصحيفة الأميركية قد نقلت عن مسؤولين (لم تسمهم) أن الجيش يخطط للاحتفاظ بما يقرب من ألف جندي في سورية، وأوضحت أن محادثات الإدارة الأميركية المطولة مع تركيا والحلفاء الأوروبيين، والتنظيمات التي تدعمها واشنطن في سورية، فشلت في التوصل إلى اتفاق لإنشاء منطقة آمنة في شمال شرق سورية، وهي جزء من خطة ترامب لمغادرة سورية.

وسبق أن أعلن ترامب في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018، سحب قوات بلاده البالغ عددها ألفي عسكري من سورية، بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي، لكن دون تحديد جدول زمني.

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وفي 22 شباط/ فبراير الماضي، أعلن البيت الأبيض، أنه سيتم إبقاء قوة أميركية صغيرة "لحفظ السلام" قوامها 200 جندي تقريبا لفترة من الوقت في سورية عقب الانسحاب.

وقال ترامب، بعد أيام من قراره، إنه يعتزم الإبقاء على 400 جندي في سورية، مقسمين بين المنطقة الآمنة التي يجري التفاوض حولها في شمال شرق سورية، وبين القاعدة الأميركية في "التنف" قرب الحدود مع العراق والأردن.

وفي 8 شباط/ فبراير الماضي، نقلت "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن تستعد لسحب جميع قواتها من سورية بحلول نهاية نيسان/ أبريل المقبل.