37 حزبا يعلنون موافقتهم على التعديلات الدستورية.. ويؤكدون: صناعة بشرية

كتب هشام عبد الجليل

بدأ منذ قليل مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية، بحضور 37 رئيس حزب سياسى لدعم التعديلات الدستورية ومناقشة خطة تحرك التحالف خلال الفترة المقبلة بعزف السلام الجمهورى والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء.

وقال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام للتحالف، إن مؤتمر اليوم للرد على التصريحات التى تطلق ضد مصر والإدعاءات بشأن حقوق الإنسان، متابعا: "مصر فوق الجميع، وأن مصلحة مصر ستظل دائما فوق الجميع، وأن التحالف يعلن موافقته على التعديلات الدستورية من أجل مصر".

وأضاف مطر، خلال كلمته اليوم، أن رؤساء الأحزاب يعلنون...