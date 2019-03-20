جورج شعبان: أتعهد الإستمرار بالعمل على توطيد العلاقات بين لبنان وروسيا

أكد مستشار رئيس الحكومة للشؤون الروسية جورج شعبان "أنني أتقدم بالشكر والإمتنان من رئيس الحكومة سعد الحريري بعدما أمضيت 40 عاماً من عمري في العمل مع الرئيس الراحل رفيق الحريري واليوم مع رئيس الحكومة سعد الحريري".

وخلال حفل تكريم شعبان في السراي، لفت إلى "أنني أتوجه بالشكر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على منحي وساما شرفياً"، مشدداً على "دور بوتين والرئيس الراحل رفيق الحريري ورئيس الحكومة سعد الحريري في تعزيز العلاقة بين لبنان وروسيا".

وأوضح شعبان أن "أساس العلاقات بين البلدين هي العلاقات الشخصية والصداقات بين بوتين والرئيس الراحل رفيق الحريري ورئيس الحكومة سعد الحريري"، مشيراً إلى أن "الجميع يعرف ويقدر المواقف الروسية الثابتة في دعم استقرار لبنان ووحدة أراضيه والوقوف إلى جانبه في المواقف الصعبة وفي المحافل الدولية"، معبراً عن "فرحي لكلام رئيس الحكومة سعد الحريري بوصفه لي وأعاهدكم على الإستمرار بالعمل على توطيد العلاقات بين لبنان وروسيا".