زاسبيكين: الجانب الروسي يهتم بالتعلقيات السياسية لجورج شعبان

أكد السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين أن "الجانب الروسي يهتم بالتعلقيات السياسية التي يقدمها مستشار رئيس الحكومة للشؤون الروسية جورج شعبان". وخلال حفل تكريم جورج شعبان في السراي الحكومي، لفت زاسبيكين إلى أن "روسيا ستستمر في التعاون مع شعبان في المرحلة المقبلة"، مشدداً على "التعاون الروسي أثناء زيارة شعبان إلى العاصمة الروسية موسكو"، مؤكداً على "العلاقات بين روسيا ولبنان".

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