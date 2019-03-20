صور| نتائج مسابقة الطالب الذكي في ختام مؤتمر تدويل التعليم العالي بالمنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر تدويل التعليم العالي، داخل مدرج الدكتور مجدى أبو ريان، بكلية الهندسة جامعة المنصورة، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي وريادة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة خلال الفترة من ١٨وحتى 20 مارس .

حضر فعاليات الختام الدكتور أشرف سويلم، نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور صبحى عبد القادر، عميد كلية الهندسة جامعة المنصورة ، الدكتور إبراهيم القلا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولجنة التواصل الطلابي بالجامعة برئاسة الدكتور أحمد أنور العدل، والدكتورة سماح السعيد مقرر المؤتمر، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعدد من طلاب الجامعة.

وجري إعلان نتائج مسابقات الطالب الذكي وجاءت كالتالي:

- مسابقة البحث العلمي:

المركز الأول لجامعة قناة السويس

المركز الثاني جامعة كفر الشيخ

المركز الثالث جامعة بني سويف

- المجال الهندسي:

المركز الاول جامعة قناة السويس

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المركز ثاني جامعة بني سويف

المركز الثالث جامعة المنصورة

- مجال الايكو:

المركز الأول جامعة منوفية

المركز لثاني جامعة دمياط

المركز الثالث جامعة المنصورة

- مجال ريادة الأعمال

المركز الأول جامعة بني سويف

المركز الثاني جامعة الزقازيق

المركز الثالث جامعة المنصورة.