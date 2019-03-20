عاجل..الوداد يتعرف على خصمه بربع نهائي “تشامبيونز ليغ” الإفريقية

أوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم الأربعاء، فريق الوداد الرياضي، ممثل الكرة الوطنية الوحيد بالمسابقة الأهم بالقارة السمراء، في مواجهة أمام فريق حوريا كوناكري الغيني ، بعد إسدال الستار على فعاليات القرعة.

في حين، الترجي الرياضي التونسي، الذي توج بأخر نسخة من “تشامبيونز ليغ” الإفريقية، وضعته القرعة أمام الخصم شبيبة قسنطينية الجزائري، في مواجهة ديربي مغاربي بارز.

أما صن داونز، من جنوب إفريقيا، فسيكون له لقاء بارز بدور الربع، أمام ماميلودي صانداونز، من جنوب إفريقيا، وهو الفريق الذي واجه الوداد في دور المجموعات السابق بالمسابقة القارية.

وفيما يلي المباريات الكاملة، لدور الثمانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا:

Advertisements

الوداد الرياضي x حوريا كوناكري

الأهلي المصري x ماميلودي صانداونز.

الترجي التونسي x شبيبة قسنطينية الجزائري

تي بي مازيمبي x سيمبا