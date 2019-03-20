الأولمبيون ينهزمون أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بكينشاسا

هزم المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة أمام مضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على أرضية ملعب الشهداء بمدينة كينشاسا، برسم منافسات ذهاب الدور الثاني من الإقصائيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم في كرة القدم، التي ستجرى أطوارها في نونبر المقبل بمصر.
وسجل هدفي المنتخب الكونغولي اللاعب موليكا جاكسون (د 41 و66)، وهو واحد من أبرز الأسماء داخل مجموعته الكونغو الديمقراطية.
وستقام مباراة الإياب بين المنتخبين المغربي والكونغولي يوم الأحد المقبل بالرباط
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