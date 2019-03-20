انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب: سننهي وجود "داعش" في سوريا هذه الليلة والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 مارس 2019 08:59 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء أن القضاء على تنظيم الدولة في سوريا، سيتم "هذه الليلة".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي أمام الصحفيين من الحديقة الخلفية للبيت الأبيض.
وشرح ترامب للصحفيين معتمداً على خريطتين توضحان المواقع التي يسيطر عليها تنظيم الدولة، الأولى قبل توليه رئاسة الولايات المتحدة، والثانية بعد توليه الرئاسة.
وبين من خلال هاتين الخريطتين، أن قوات بلاده تمكنت في فترة رئاسته من إنهاء وجود التنظيم في سوريا، وما بقي منها سوى جيوب صغيرة.
وأضاف: "كل شيء أحمر هو داعش. الآن في الأسفل هذا هو بالضبط، لا يوجد أحمر. هناك بالفعل بقعة صغيرة"، مؤكداً أنه هذه البقعة الصغيرة "ستزول في هذه الليلة".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: سننهي وجود "داعش" في سوريا هذه الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.