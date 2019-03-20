الأمم المتحدة: 8 أطفال يمنيون يقتلون أو يصابون يوميا رغم الهدنة

أكدت رئيسة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، أن قتل وإصابة الأطفال في اليمن مستمر بوتيرة مقلقة رغم إقرار هدنة مدتها 3 أشهر في مدينة الحديدة.
وقالت باشليه: "منذ اتفاق ستوكهولم في ديسمبر الماضي، يقتل 8 أطفال أو يصابون في اليمن يوميا".
وأضافت باشليه: "الأطفال يعيشون حاليا في 31 منطقة نزاع نشطة في أرجاء البلاد ويعانون من عنف شديد يتعلق بالحرب، بما في ذلك محافظات تعز وحجة وصعدة".
وأعربت المسؤولة الأممية عن قلقها من التصعيد الأخير في محافظة حجة الشمالية حيث قتل 22 شخصا هم 12 طفلا و10 نساء، وأصيب 30 آخرون حوالى نصفهم من الأطفال، في غارات نفذت هذا الشهر.
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