الأمم المتحدة تنتقد العقوبات الأمريكية ضد فنزويلا

انتقدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مجددا، الأربعاء، العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا لأنها قد "تفاقم" الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وجاء خطاب المفوضة ميشيل باشليه غداة إعلان وزارة المالية الأمريكية عقوبات جديدة ضد فنزويلا.

وقالت باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة: "إن السلطات (الفنزويلية) لا تقر بالكامل بخطورة وحجم الأزمات في قطاعات الغذاء والصحة والخدمات الأساسية، ما جعل الإجراءات التي اتخذتها غير كافية".

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بيد أنها أضافت: "رغم أن هذه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المدمرة بدأت قبل فرض أول العقوبات الاقتصادية في 2017، فإني قلقة من واقع أن العقوبات الأخيرة على تحويل الأموال المرتبطة ببيع النفط الفنزويلي للولايات المتحدة، يمكن أن تسهم في مفاقمة الأزمة الاقتصادية، مع انعكاسات محتملة على الحقوق الأساسية للأفراد وعلى رفاههم".

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على فنزويلا وحظرا على نفطها "عماد اقتصادها"، يبدأ في 28 إبريل/نيسان، وذلك للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو الذي تعتبره واشنطن غير شرعي.

ودعت باشليه، الأربعاء، إلى التوصل إلى "حل سياسي" في وقت أرسل فيه مكتبها "بعثة تقنية" إلى فنزويلا تحضيرا لزيارة محتملة للمفوضة.