رئيس حكومة اليمن: تعنت الحوثي بالحديدة قد يدفعنا لإجراءات حاسمة

قال معين عبدالملك، رئيس الحكومة اليمنية، الأربعاء، إن تعنت مليشيا الحوثي إزاء تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن محافظة الحديدة، على مرأى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، قد يدفع الشرعية والتحالف العربي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة.

جاء ذلك، خلال استقباله في العاصمة المؤقتة عدن، سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين الذي يزور البلاد للمرة الأولى منذ الحرب.



وأكد رئيس الوزراء اليمني أن الحكومة الشرعية تعاملت إيجابياً مع اتفاق السويد، وحرصت ولا تزال على تطبيقه في الواقع العملي، لكن العراقيل الحوثية المفتعلة، مازالت تقف عائقاً دون التنفيذ.



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وأشار عبدالملك، إلى أن التصريحات الصادرة مؤخراً من أحد قيادات مليشيا الحوثي بعدم استعدادهم للانسحاب من الحديدة وموانئها، دليل على نواياها تجاه السلام ونقضها للمواثيق والاتفاقيات والعهود منذ انقلابها على السلطة الشرعية وتحديها لإرادة اليمنيين وقرارات المجتمع الدولي.



ولفت رئيس الوزراء اليمني، إلى أن استغلال الحوثيين للهدنة الأممية في الحديدة لتكثيف خروقاتهم وانتهاكاتهم، أمر لا يمكن السكوت عليه.



ووفقاً لوكالة سبأ الرسمية، فقد استعرض اللقاء، الموقف الروسي الداعم للشرعية اليمنية على المستوى الثنائي وفي الأطر الأممية والدولية، والدور المعول عليها في الضغط على إيران، للتوقف عن خططها ومشروعها التخريبي والتدميري، والكف عن استمرارها في دعم مليشيا الحوثي الانقلابية.

