بن زايد يلتقي رئيس وزراء أثيوبيا لبحث العلاقات الدولية والإقليمية

بحث محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي مع رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وإمكانات وسبل تنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا التي تخدم البلدين.

واستعرض بن زايد مع أحمد خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي، علاقات الصداقة والفرص والمقومات المتعددة لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وإثيوبيا في مختلف القطاعات خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وتبادل الطرفان جهات النظر بشأن تطورات الأحداث والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد بن زايد إهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بتنويع قاعدة علاقاتها وتوسيعها مع جميع الدول الصديقة انطلاقا من مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك الذي يخدم جهود التنمية والتقدم والأمن والسلام لمختلف شعوب العالم.

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وأشار إلى أهمية الارتقاء بمستوى التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وإثيوبيا إلى مسارات جديدة متنوعة تعزز مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين وتلبي تطلعاتهما إلى التنمية والازدهار.

من جانبه أعرب رئيس وزراء إثيوبيا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات أرض التسامح والسلام، مثمنا جهودها ومبادراتها الإنسانية العالمية في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتعاون بين مختلف شعوب وثقافات العالم.

وأكد اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها وتنويعها مع دولة الإمارات التي تعد مركزا استثماريا واقتصاديا وتجاريا وسياحيا عالميا بما يدعم تطلعات البلدين إلى تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما الصديقين.