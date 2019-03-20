تأجيل انتخابات الرئاسة الأفغانية إلى سبتمبر المقبل

قررت لجنة الانتخابات الأفغانية، تأجيل انتخابات الرئاسة إلى 28 سبتمبر، بحسب ما أعلن مسؤولون اليوم الأربعاء، في المرة الثانية التي تؤجل فيها الانتخابات حيث ستجري الآن بعد خمسة أشهر من موعدها الأصلي.

وصرحت لجنة الانتخابات المستقلة أن الانتخابات واجهت "العديد من المشاكل والتحديات. ولذلك، فإن إجراءها في الموعد المحدد سابقاً غير ممكن".

وأضافت اللجنة، في بيان "لتطبيق قانون الانتخابات بشكل أفضل، وضمان الشفافية وتسجيل الناخبين، ستجري الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجالس الولايات والانتخابات البرلمانية لولاية غزنه في 28 سبتمبر".

وأكدت أن الانتخابات ستجري "بشرط قيام جميع الأطراف المعنية خاصة الحكومة والمجتمع الدولي بتوفير الميزانية الكافية للجنة الانتخابات المستقلة".

وصرح متحدث باسم الرئيس أشرف غني أن الحكومة تحترم القرار "ومستعدة تماماً للتعاون مع لجنة الانتخابات المستقلة".