بسبب رفض مده بوثيقة إدارية.. جندي سابق يضرم النار بمكتب جماعة بالخميسات  -فيديو

أضرم أحد الأشخاص النار، صباح اليوم، بمقر الجماعة الترابية بالمعازيز، إقليم الخميسات، احتجاجا على رفض الجماعة إمداده بوثيقة إدارية.

وكشفت مصادر “اليوم 24” فإن الشخص المعني بالأمر جندي سابق، معروف بحسن سلوكه، إلا أنه فقد أعصابه بعدما رفضت الجماعة منحه وثيقة إدارية تخصه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الشخص يعاني من مشاكل مهنية وشخصية.

ويشار إلى أن الشخص الذي أضرم النار رهن اعتقال الدرك الملكي بالخميسات.