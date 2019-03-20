أضرم أحد الأشخاص النار، صباح اليوم، بمقر الجماعة الترابية بالمعازيز، إقليم الخميسات، احتجاجا على رفض الجماعة إمداده بوثيقة إدارية.
وكشفت مصادر “اليوم 24” فإن الشخص المعني بالأمر جندي سابق، معروف بحسن سلوكه، إلا أنه فقد أعصابه بعدما رفضت الجماعة منحه وثيقة إدارية تخصه.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الشخص يعاني من مشاكل مهنية وشخصية.
ويشار إلى أن الشخص الذي أضرم النار رهن اعتقال الدرك الملكي بالخميسات.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب رفض مده بوثيقة إدارية.. جندي سابق يضرم النار بمكتب جماعة بالخميسات -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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