طيران التحالف يدك تجمعات حوثية في صعدة.. ومقتل عشرات الانقلابيين

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مقاتلات تابعة للتحالف العربي في اليمن- أرشيفية
شنت مقاتلات التحالف العربي، الأربعاء، سلسلة غارات عنيفة استهدفت مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية" إن "مقاتلات التحالف شنت 6 غارات على تجمعات وتعزيزات حوثية في مديرية باقم بصعدة، بالتزامن مع عملية عسكرية للجيش اليمني على الأرض".
وأضاف أن "المقاتلات شنت أيضاً 11 غارة على تجمعات ومنصة صواريخ لمليشيا الحوثي في مديرية كتاف بصعدة".
وأسفرت الغارات عن "تدمير أكثر من 5 دوريات عسكرية حوثية ومقتل من عليها، فضلاً عن تدمير عدد من الآليات العسكرية ومنصة إطلاق صواريخ كاتيوشا"، بحسب المصدر.
وتتزامن الغارات مع عمليات عسكرية واسعة للجيش اليمني في معاقل مليشيا الحوثي بصعدة، وبإسناد مكثف من التحالف العربي، ضمن عملية قطع رأس الأفعى.
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