إداري وكابتن هـ. أم الفحم: مباراتان تفصلنا عن تحقيق حلم الصعود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عزز فريق هبوعيل أم الفحم صدارته للائحة الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية، بعد فوزه في مباراته الأخيرة على هبوعيل مجدال هعيمك بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

ويتصدر الفريق الفحماوي لائحة الدوري برصيد 52 نقطة وهو يبتعد بفارق 10 نقاط حاليا عن صاحب المركز الثاني، هبوعيل باقة الغربية، الذي تنقصه مباراتين قياسا بالأول.



وقال إداري هبوعيل أم الفحم، محمد سليمان جبارين، في حديث لـ"عرب 48"، عقب المباراة الأخيرة إنه "في البداية نتوجه بالشكر لجمهورنا العريق الذي يرافقنا ويدعمنا من مباراة لأخرى، ونحن نشد على أياديهم من أجل مواصلة دعمنا".

وأضاف أننا "نتطلع نحو الفوز في المباراتين الخارجتين المقبلتين، وذلك من أجل حسم الصعود بشكل نهائي إلى مستوى الدرجة الممتازة، قبل أن نستقبل بعدها الأشقاء من باقة الغربية".

Advertisements

وختم جبارين بالقول "سنستعد للمباراتين المقبلتين بالشكل المطلوب حتى نعود منهما بالنقاط الكاملة، بعدها سنقوم باستقبال هبوعيل باقة الغربية أحسن استقبال في ملعبنا على أن يكون عرسا كرويا عربيا".

وذكر كابتن هبوعيل أم الفحم، محمد شاكر جبارين، في حديث لـ"عرب 48"، أننا "حققنا فوزا كبيرا على هبوعيل مجدال هعيمك، وقد تبقى أمامنا 4 مباريات على نهاية الموسم، ومن هذا المنطلق سنبذل كل ما بوسعنا من أجل الفوز في جميعها".

وأشار إلى أن "كل مباراة متبقية أمامنا هي بمثابة نهائي كأس، وسنخوض كل منها بالشكل المطلوب حتى نحصد النقاط الكاملة".

وأنهى جبارين بالقول إنه "لا يمكننا أن نفي حق جمهورنا بالكلمات، وبدون شك لدينا الجمهور الأقوى في البلاد، وهو يستحق أن يكون له فريقا في الدرجة الممتازة على أقل تقدير".