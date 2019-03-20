انت الان تتابع تفاصيل خبر فلسطين "غاضبة" من افتتاح أول ممثلية تجارية أوروبية بالقدس والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 مارس 2019 05:54 مساءً - استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، سفير هنغاريا لديها، وأبلغته استنكارها وغضبها من افتتاح بلاده مكتباً تجارياً في مدينة القدس يحمل صفة دبلوماسية.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، إن مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، أمل جادو، استدعت السفير الهنغاري، شابا رادا؛ للتعبير عن استياء وغضب دولة فلسطين من تلك الخطوة.

ووصفت جادو الخطوة الهنغارية بـ"العدوان على الكُل الفلسطيني والعربي والإسلامي". وقالت: إنها "انتهاك للقانون الدولي، وتشكّل خرقاً لموقف الاتحاد الأوروبي بخصوص مدينة القدس".

الخارجية الفلسطينية أعلنت أيضاً أنها استدعت سفير فلسطين في "بودابست" لأجل غير مسمى؛ للتشاور وتعبيراً عن رفض هذه الخطوة.

وفي ذات السياق استهجن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عدنان الحسيني، ووزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية، فتح المجر للمكتب التجاري.

Advertisements

وقال الحسيني في بيان، اليوم، إن إقدام المجر على هذه الخطوة "يمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي وخروجاً على الإجماع في الاتحاد الأوروبي ويستحق الإدانة".

وافتتحت دولة المجر، أمس، أول ممثلية تجارية أوروبية في القدس، وهي تتبع لسفارتها في تل أبيب.

وقال بيان صدر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه ووزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، شاركا في حفل الافتتاح.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وغواتيمالا نقلتا سفارتيها رسمياً من مدينة تل أبيب إلى القدس، في مايو الماضي.

وجاء افتتاح السفارة الأمريكية تنفيذاً لإعلان ترامب، في يناير من العام الماضي، باعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لـ"إسرائيل"، والبدء بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.