تيريزا ماي تطلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي



طلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، يوم الأربعاء، تأجيلا لمدة ثلاثة أشهر لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي بعد فشلها في الحصول على تصديق البرلمان على اتفاق الخروج.

وبدورها، حذرت المفوضية الأوروبية من أن إرجاء موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى 30 يونيو (حزيران) المقبل، سيتسبب في مخاطر سياسية وقانونية كبيرة.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد بعثت بخطاب إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، قالت فيه إنها غير مستعدة لإرجاء موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 30 يونيو المقبل.

إلا أن المتحدث باسم رئيس المفوضية الأوروبية قال إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن يتم قبل موعد انتخابات البرلمان الأوروبي والمقررة في الفترة من 24 إلى 26 مايو (أيار)، وإلا فإنه سيكون على بريطانيا المشاركة في الاقتراع وهو ما سيتطلب بقاءها لفترة أطول.

وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات على تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما زال الساسة البريطانيون يتجادلون بشأن كيف ومتى، بل وما إذا كانت بريطانيا، خامس أكبر اقتصاد في العالم، ستنفصل عن الاتحاد الذي انضمت إليه عام 1973، أم لا.