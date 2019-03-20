تغيير عاصمة كازاخستان

الخليج 365/ بغداداعتمد نواب البرلمان الكازاخستاني، اليوم الأربعاء، في قراءتين تعديلات على الدستور بشأن إعادة تسمية العاصمة "أستانا" باسم الرئيس الأول للبلاد، نور سلطان نزاربايف، تكريما له.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، أن "رئيس مجلس النواب في البرلمان الكازاخستاني، نورلان نيغماتولين، قال بشأن نتيجة التصويت: "اتخذنا قرارا تاريخيا".

واقترح الرئيس الجديد لكازاخستان، قاسم ـ جومارت توكايف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إعادة تسمية عاصمة الجمهورية، أستانا، إلى "نور سلطان"، على شرف أول رئيس للبلاد، نور سلطان نزاربايف.



وأعلن الرئيس الكازاخي نورسلطان نزاربايف، امس الثلاثاء، أنه قرر الاستقالة من منصبه وتسليم السلطة لرئيس مجلس الشيوخ قاسم زومارت توكاييف، حتى الانتخابات الرئاسية القادمة.