انت الان تتابع المفوضية الاوروبية تعتبر أن أي إرجاء لبريكست إلى 30 يونيو سيحمل "مخاطر شديدة" للاتحاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
حذرت المفوضية الأوروبية الأربعاء من أن أي إرجاء لموعد بريكست إلى 30 حزيران/يونيو سيحمل "مخاطر قانونية وسياسية شديدة" للاتحاد الاوروبي، وذلك في مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة فرانس برس عشية قمة للاتحاد الأوروبي.
وطلبت بريطانيا إرجاء بريكست حتى ذلك التاريخ، لكن المفوضية، الذراع التنفيذي للاتحاد، حضت القادة على الاختيار بين إرجاء لفترة قصيرة إلى 23 أيار/مايو أو لفترة أطول "أقله حتى نهاية 2019". وكتبت المفوضية أن "أي خيار آخر سيحمل مخاطر شديدة قانونية وسياسية للاتحاد الاوروبي".
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