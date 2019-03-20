الخطوط التركية تتوسع وتفتح خطاً جديدًا إلى تل أبيب

أعلنت الخطوط الجوية التركية الأسبوع الماضي، أنها ستطلق خطاً جديداً يربط تل أبيب بإزمير، الذي سيبدأ العمل في 29 مايو القادم، على أساس أربع رحلات أسبوعياً – بحسب العربية.نت.

وتقع إزمير على ساحل بحر إيجة في البلاد، وهي ثالث أكبر مدينة في تركيا من حيث عدد السكان، بعد اسطنبول وأنقرة.

ويقوم الطيران الوطني التركي حالياً بعشر رحلات يومياً بين تل أبيب واسطنبول.

ويسافر الإسرائيليون في الغالب على الخطوط التركية إلى العديد من جهات العالم، حيث تعمل تركيا كمحطة ربط، غير أن الرحلة الجديدة ستكون للركاب الذين يعتزمون البقاء في تركيا فحسب.

الرحلات ستكون على متن طائرة إيرباص 320 أيام الأحد والأربعاء والخميس والسبت، وتقلع في الساعة 22:00 وتهبط في الساعة 23:40.

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