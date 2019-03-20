شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن كازاخستان تغير اسم عاصمتها إلى “نور سلطان” تيمنًا بالرئيس السابق نزارباييف والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:46 مساءً, 20 مارس 2019 م المناطق_واس أيد البرلمان الكازاخستاني في تصويت اليوم اقتراح الرئيس الجديد للبلاد تغيير اسم العاصمة إلى “نور سلطان” تيمنًا بالرئيس السابق نور سلطان نزارباييف غداة استقالته المفاجئة بعد حكم استمر قرابة 30 عامًا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “كازينفورم” عقب تصويت البرلمان “غُير اسم استانا رسميًا الآن إلى نور سلطان”.

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