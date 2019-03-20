متابعة / ارتفاع ضحايا مجزرة الجيزة الى 12 قتيل من بينهم امننين

ارتفع عدد ضحايا المذبحة التي شهدتها مدينة الجيزة المصرية إلى 12 شخصا، حيث قتل احد المصريين والده ووالدته واثنين من أقاربه، بالإضافة إلى طفل، وإصابة ضابط ومجند وأمناء شرطة.
وقالت صحيفة الوطن المصرية، إن قوات الشرطة قتلت الشاب بعد تبادل إطلاق النار، ونقل المصابون إلى مستشفيات الشرطة وقصر العيني وأوسيم المركزي.
وذكرت الصحيفة أن الشاب الجاني بدأ بأسرته وبعدها أطلق الرصاص على الجيران، وانتقلت قوات من الشرطة للوقوف على ملابسات الواقعة، وفق مصادر أمنية مطلعة.
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