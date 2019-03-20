أفريكوم : نتابع ونستهدف فلول "داعش" في ليبيا بالتنسيق مع حكومة الوفاق

وكالات - قال قائد القيادة العسكرية الأمريكية فى إفريقيا (أفريكوم)، الجنرال توماس والدهاوسر، اليوم الثلاثاء 19 مارس 2019 ، إن قواته ترصد وتستهدف فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا، بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الجنرال والدهاوسر برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج.

وصباح الثلاثاء، وصل قائد "أفريكوم" العاصمة الليبية طرابلس، في إطار زيارة غير معلنة المدة، حسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج.

وخلال اللقاء، أشاد الجنرال والدهاوسير بجهود حكومة الوفاق لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب في ليبيا.

وأشار إلى أن "قوات أفريكوم تتابع وترصد فلول تنظيم داعش وتستهدفها عسكريا بالتنسيق مع حكومة الوفاق في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

وسبق لـ"أفريكوم" توجيه عدة ضربات جوية ضد عناصر تابعين لـ"داعش" في ليبيا خلال الأشهر الماضية، كان آخرها في نوفمبر 2018، ضد هدف متحرك ببلدة العوينات جنوبي البلاد.

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من جانبه، أعرب السراج عن تقديره لالتزام الولايات المتحدة بدعم حكومة الوفاق الوطني والمسار الديمقراطي في ليبيا.

وأشار البيان إلى أن السراج ووالدهاوسر اتفقا على دعم خطة المبعوث الأممي غسان سلامة لترسيخ المسار الديموقراطي من خلال انتخابات تشريعية ورئاسية يمهد لها مؤتمر وطني جامع.

كما بحث الجانبان عدة برامج متفق عليها للمساعدة في تأهيل المؤسسات الأمنية، وتطوير قدرات القوات المسلحة الليبية، وما يمكن لأفريكوم تقديمه في مجالي التدريب وتبادل المعلومات.