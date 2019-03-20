اارتكب مواطن مصري مذبحة في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، بإطلاقه النار على أسرته، ثم خرج إلى الشارع وأطلق النار على المارة
قال مصدر أمنى مصري إن مهتز نفسيًا أطلق النار عشوائيا على الأهالي بمنطقة أوسيم، ما تسبب في مقتل 4 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.
وقال المصدر: إن قوات الأمن انتقلت للسيطرة على الواقعة، إلا أن المتهم بادر بإطلاق النار على قوات الشرطة، ما اضطرهم للتعامل معه، ولقي مصرعه خلال تبادل إطلاق النار.
وأضاف المصدر أن الأوضاع مستقرة في مكان الحادث، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمكان تبادل إطلاق النار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر جريمة فظيعة في مصر ..اطلق النار على اسرته ثم خرج الى الشارع و اطلق النار على المارة و سقوط 4 قتلى و... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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