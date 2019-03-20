جريمة فظيعة في مصر ..اطلق النار على اسرته ثم خرج الى الشارع و اطلق النار على المارة و سقوط 4 قتلى و...

اارتكب مواطن مصري مذبحة في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، بإطلاقه النار على أسرته، ثم خرج إلى الشارع وأطلق النار على المارة

قال مصدر أمنى مصري إن مهتز نفسيًا أطلق النار عشوائيا على الأهالي بمنطقة أوسيم، ما تسبب في مقتل 4 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وقال المصدر: إن قوات الأمن انتقلت للسيطرة على الواقعة، إلا أن المتهم بادر بإطلاق النار على قوات الشرطة، ما اضطرهم للتعامل معه، ولقي مصرعه خلال تبادل إطلاق النار.

وأضاف المصدر أن الأوضاع مستقرة في مكان الحادث، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمكان تبادل إطلاق النار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.