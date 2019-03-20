بومبيو يدعم نتنياهو في مواجهة إيران بجولة شرق أوسطية

يسعى مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى، اليوم الأربعاء، إلى تعزيز جبهة موحدة ضد إيران خلال جولته بالشرق الأوسط.

بدأ وزير الخارجية الأمريكي جولته الإقليمية في الكويت، حيث التقى الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح في أول محطة في رحلة ستقوده بعد ذلك إلى لبنان وإسرائيل.

وقال بومبيو للصحفيين على متن رحلة جوية من الولايات المتحدة إنه سيناقش "الحوار الاستراتيجي وضرورة مكافحة التهديد الذي تشكله إيران مع زعماء المنطقة"، كما سيدافع عن دور التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط، وهو الناتو العربي الذي ترعاه الولايات المتحدة ويهدف إلى توحيد حلفاء واشنطن العرب ضد طهران.

سيزور بومبيو إسرائيل بعد الكويت، وبينما تصر واشنطن على أنها لا تتدخل في السياسة الإسرائيلية، فإن

زيارته تُعتبر علامة على دعم نتنياهو، الذي يكافح من أجل الحفاظ على قبضته على السلطة لأنه يواجه مزاعم بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة قبل انتخابات 9 أبريل .وقال بومبيو "أنا ذاهب إلى إسرائيل بسبب العلاقة المهمة التي تربطنا، سوف يتغير القادة في كلا البلدين بمرور الوقت، ولكن هذه العلاقة مهمة بغض النظر عن هوية القادة".لن يتم عقد اجتماعات مع خصوم نتنياهو، ولن يجتمع وزير الخارجية مع ممثلي السلطة الفلسطينية.يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قرار في ديسمبر 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مما أسعد حكومة نتنياهو، لكنها أغضبتالفلسطينيين الذين يرغبون في جعل الجزء الشرقي وخاصة الجزء الفلسطيني من المدينة عاصمة لدولتهم المستقبلية.واتخذت واشنطن سلسلة من الخطوات التي تعتبرها السلطة الفلسطينية "عدائية" لدرجة أنها ترفض الآن أي اتصال بالإدارة الأمريكية، وتشمل هذه الخطوات قطع معظم المساعدات الأمريكية للفلسطينيين.

سيبدأ تصويت 9 أبريل في إسرائيل أيضًا العد التنازلي لعرض خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية، المتوقع قبل حلول الصيف.

وقد توقفت الولايات المتحدة عن الإشارة إلى مرتفعات الجولان السورية على أنها "محتلة من قبل إسرائيل" وتدعو بدلاً من ذلك إلى الأراضي "التي تسيطر عليها" إسرائيل، وهو تغيير يعتبره البعض بمثابة مقدمة لاعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة الاستراتيجية.

الجدير بالذكر أن خلال زيارة بومبيو لبيروت يوم الجمعة القادم، سيركز على حركة حزب الله، التي تعتبرها الولايات المتحدة جماعة "إرهابية" موالية لإيران على الرغم من أنها ممثلة في الحكومة الائتلافية برئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.