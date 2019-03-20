بالفيديو: {وبشر الصابرين} بآيات من القرآن..برلمان نيوزيلندا إفتتح أولى جلساته

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 مارس 2019 01:12 مساءً - استهل البرلمان النيوزيلندي جلسته الأولى بعد مجرزة مسجدي مدينة كرايست تشيرتش، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تضامنًا مع الضحايا وتكريمًا لهم.

الإمام “نظام الحق ثانوي”، ظهر في بداية الجلسة وهو يتلو آيات من سورة البقرة، داخل قاعة البرلمان النيوزيلندي، قبل أن تلقي رئيسة الوزراء جاسيندا آردن، كلمة مؤثرة حول الحادث الذي هز العالم ببشاعته.

التلفزيون النيوزيلندي، ذكر على قناته الإخبارية الأولى، أن البرلمان استهل أول جلسة له منذ الهجوم الإرهابي على مسجدين، في مدينة كريست تشيرش، بتلاوة عربية لآيات من القرآن.

التلفزيون الرسمي أوضح أن تلك الآيات تلاها بالعربية الإمام “ثانوي”، أعقبها ترجمة للغة الإنجليزية قرأها الإمام طاهر نواز.

ونص الآيات التي تليت من سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (154) وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ (155) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمْوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (156) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ”.

في كلمتها اليوم، وعدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية بأن لا تلفظ أبدا باسم الإرهابي مرتكب المجزرة التي استهدفت المسجدين، مؤكدة أنه سيواجه كل قوة القانون، كما دعت شركات التواصل الاجتماعي إلى تحمل المزيد من المسؤولية.

جاءت كلمة رئيسة الوزراء فيما بدأ العشرات من أقارب الضحايا بالوصول من أنحاء العالم إلى نيوزيلندا، للمشاركة في الجنازات التي تؤخرها عمليات التأكد من الهويات وإجراءات الطب الشرعي.

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يوم الجمعة الماضي ، استهدف هجوم دموي مسجدين بـ”كرايست تشيرتش” النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصًا، أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون، حسب سلطات البلاد.

السلطات تمكنت من توقيف المنفّذ الإرهابي، وهو أسترالي يميني متطرف يدعى “بيرنتون هاريسون تارانت”، ومثُل أمام المحكمة السبت، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.

بدم بارد وتجرد من الإنسانية، سجل الإرهابي “تارانت”، لحظات تنفيذه أعمال قتل وحشية، وبث بعضها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في أعنف يوم شهده تاريخ البلاد الحديث، بحسب رئيسة الوزراء.

عقب الهجوم مباشرة، أظهر مواطنون نيوزيلنديون نماذج للتضامن مع المسلمين، من خلال بنائهم نصبا تذكاريا لضحايا الهجوم في الشارع الذي يقع فيه المسجد، ووضعوا الورود على النصب

المصدر الجزيرة مباشر الأناضول