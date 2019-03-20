حجز 6915 قرصا مهلوسا و80 غراما من مخدر الكوكايين في طنجة

تمكنت المصالح الأمنية للشرطة القضائية، أمس الثلاثاء، في طنجة، من توقيف شخصين، يشتبه في تورطهما في حيازة، وترويج المخدرات، وحجزت بحوزتهما 6915 قرصا مهلوسا، وحوالي 80 غراما من مخدر الكوكايين، بالإضافة إلى مبالغ مالية مهمة، وضبط ساطورين، وسيارة.

وحسب بلاغ المديرية، فإنه “بناء على معلومات دقيقة، وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فإن عملية التفتيش المنجزة، أسفرت عن ضبط كميات مهمة من المخدرات”.

يذكر أن المشتبه فيهما أخضعا لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ظروف، وملابسات القضية.