احتفالية للتاريخ..جماهير الرجاء “تشعل” ملعب “الوازيس” في الذكرى الـ70- فيديو

فيديو: حمزة مصباح

احتفالية للتاريخ تلك التي أعدت لها الجماهير الرجاوية احتفاء بالذكرى الـ 70 لتأسيس النادي، وذلك بالرغم من تخبط النسور الخضر في سلسلة نتائج سلبية دفعت بهم إلى توديع كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم مبكراً.

شهب اصطناعية غطت سماء مركب الوازيس الخاص بتداريب الرجاء الرياضي، وحضور بالالاف لأنصار “الأخضر والأبيض”، الذين قدموا احتفالية خاصة بأهازيج و”كراكاج” استثنائي، فتاريخ 20 مارس 1949، كان يوم تأسيس واحد من أعرق الأندية المغربية والقارية.

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وحرصت الجماهير الرجاوية على بدأ إحتفالاتها بمحيط وداخل ملعب الوازيس الذي لم يسع المد الأخضر والحشود البشرية التي تقاطرت عليه منذ مساء أمس الثلاثاء، وإلى غاية منتصف الليل موعد إطلاق أولى الشهب الاصطناعية.

وتبقى إحتفالية الذكري التأسيسة موعداً “خاصاً” بالنسبة للجماهير الرجاوية، لاستعادة أبزر الذكريات التي طبعت مسار “النسور الخضر”، والتأكيد على دعم الفريق في أوقات الشدة وأيضاً الفرح والإنجازات.